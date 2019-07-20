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    В Україні настав «день тиші»: що заборонено

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    В Україні настав «день тиші»: що заборонено

    Позачергові вибори до Верховної ради відбудуться 21 липня

    В Україні настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.

    В суботу, 20 липня, напередодні позачергових виборів до Верховної ради, заборонено зокрема публічні оцінки діяльності кандидатів в депутати, проведення зустрічей з виборцями, а також масових заходів і демонстрацій.

    Не поширюється «день тиші» на розповсюдження інформації безпосередньо про самих проводяться вибори, заклики взяти в них участь, роз'яснення законодавчих норм та порядку голосування.

    Ще з 19 липня стала діяти заборона на публікацію в ЗМІ інформації про результати соціологічних опитувань щодо рейтингів партій і кандидатів.

    Позачергові вибори до Верховної ради призначено на 21липня.

    Виборчі дільниці відкриються о 8:00 ранку і закриються о 20:00 вечора. Відповідно до закону право голосу мають громадяни України, яким на момент виборів виповнилося 18 років.

    Результати екзит-полів оприлюднять тільки після закінчення голосування.

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