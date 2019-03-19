У березні можна буде побачити «черв'ячний» супермісяць



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Назва березневої повні «черв'ячний місяць» походить від того, що земля стає теплішою і вологішою, а це викликає появу дощових черв'яків і з ними птахів

Місяць у повні у березні, який називають «черв'ячним місяцем», можна буде спостерігати у четвер, 21 березня, о 3:43 за київським часом. Про це повідомляє з посиланням на Space.com.

Це станеться за кілька годин після весняного рівнодення - моменту, що відзначає початок весни у північній півкулі і осені у південній півкулі.

«Черв'ячний місяць» також станеться через день після того, як місяць досягне перигею, найближчої до Землі точки, що зробить повний місяць «суперповнею», яка здається трохи більшою, ніж зазвичай буває повня - приблизно на 10% більше середнього.

Графіка: space.com

Березневу повню називають по-різному. Назва «черв'ячний місяць» походить від того, що земля стає теплішою і вологішою, а це викликає появу дощових черв'яків і з ними птахів.

Нагадаємо, до Землі ближче ніж Місяць наблизиться астероїд, ширина якого сягає близько 39 метрів. Розмір астероїда 2019 EA2 вдвічі перевищує розмір метеора, який впав поблизу російського Челябінська у 2013 році.сОчікується, що астероїд максимально наблизиться до Землі 22 березня, спостерігати за ним можна буде сайті проекту віртуального телескопа. Астероїд підійде до Землі на відстань 303 733 кілометрів, найменша відстань від Землі до Місяця становить 357 тисяч кілометрів.