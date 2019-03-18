У квітні на Київщині очікується літнє тепло



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Кліматологи прогнозують тепло до 28 градусів

У квітні цього року після 10-го числа в Київській області температура повітря різко підніметься до 28° тепла. Про це заявила на прес-конференції завідувачка відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Вазіра Мартазінова.

«У квітні в Київській області температурний режим після 10-го числа до 20-го різко підніметься і стане вище норми. Я прогнозую погоду до 28° тепла, проте вона може бути й нижчою - 20-22° тепла у хмарні дні», - сказала вона.

За її словами, після 20 травня йде похолодання, яке буде супроводжуватися опадами, шквальними вітрами. Також можливий град, сильні короткотривалі дощі.

«На початку червня температура буде аналогічною другій половині травня. Тому що наше літо стало коротшим, воно починається із середини червня і закінчується в середині серпня», — розповіла Мартазінова.

Як повідомлялося, кліматологи дали прогноз погоди на день виборів президента України 31 березня 2019 року. Згідно з прогнозом, наприкінці березня – на початку квітня в Україні очікуються заморозки, але похолодання буде короткостроковим.

Джерело: УНН