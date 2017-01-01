В Україні нові правила видачі водійських посвідчень

Перше посвідчення водія видаватиметься на два роки

Кабінет міністрів України встановив видачу першого посвідчення водіям строком на два роки з обміном на постійне у разі не більше двох порушень. Згідно з постановою №885 від 10 листопада, водійське посвідчення, видане особі вперше, дійсно протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом, під яким мається на



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Перше посвідчення водія видаватиметься на два роки

Кабінет міністрів України встановив видачу першого посвідчення водіям строком на два роки з обміном на постійне у разі не більше двох порушень.

Згідно з постановою №885 від 10 листопада, водійське посвідчення, видане особі вперше, дійсно протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом, під яким мається на увазі заборона перевищувати швидкість 70 км/ч.

Посвідченням водія, виданим уперше, є документ, отриманий після здачі особою, що раніше не мала водійського посвідчення або яка була позбавлена права на керування транспортним засобом, теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення терміну його дії проводиться без складання іспитів за умови здійснення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху.

У разі вчинення особою протягом двох років з дня видачі вперше водійського посвідчення трьох і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху обмін такого посвідчення здійснюється зі складанням теоретичного і практичного іспитів.

Повернення посвідчення водія особам, які мають його вперше, і позбавленим права на керування транспортними засобами, не здійснюється. Відновлення права на керування транспортними засобами у такому випадку здійснюється шляхом отримання нового водійського посвідчення, яке вважається виданим вперше після проходження позачергового медичного огляду, підготовки відповідно до планів і програм та після складання іспитів.

При обміні водійського посвідчення, отриманого вперше, до завершення терміну його дії, особі видається нове посвідчення, яке вважається виданим вперше, із зазначенням терміну дії посвідчення, яке підлягає обміну.

Джерело: Інтерфакс-Україна