В Україні очікуються короткочасні дощі і спека: прогноз погоди на 30 серпня
На заході України мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ
30 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+33 градуси.
У Карпатах без опадів, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +18...+23 градуси.
На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +5...+12 градусів, вдень +22...+29 градусів.
У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+30 градусів.
На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +22...+28 градусів.
На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, в Одеській області +14...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.
У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.