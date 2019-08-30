  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні очікуються короткочасні дощі і спека: прогноз погоди на 30 серпня

    • Розсилка
    В Україні очікуються короткочасні дощі і спека: прогноз погоди на 30 серпня

    На заході України мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ

    30 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+33 градуси.

    У Карпатах без опадів, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +18...+23 градуси.

    На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +5...+12 градусів, вдень +22...+29 градусів.

    У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+30 градусів.

    На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +22...+28 градусів.

    На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, в Одеській області +14...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

    У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

    Читайте також
    прогноз погоди спека повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ