В Україні офіційно зареєстровано майже 900 тисяч одиниць вогнепальної зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У статистиці йдеться про зареєстровану мисливську нарізну та гладкоствольну зброю

В українців на руках станом на кінець липня 2018 року офіційно зареєстровано майже 900 тисяч одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомили у Національній поліції України у відповідь на запит DW.

За даними Департаменту превентивної діяльності Нацполіції, станом на 31 липня 2018 року у власності громадян України перебували 892 854 одиниці вогнепальної зброї.

У даній статистиці йдеться про зареєстровану мисливську нарізну та гладкоствольну зброю.

Голова «Української асоціації власників зброї» Георгій Учайкін роз'яснив, що під гладкоствольною мисливською зброєю поліція має на увазі класичні мисливські рушниці, переважно двоствольні — так звані «двустволки», та помпові рушниці.

Під нарізною зброєю маються на увазі, наприклад, цивільні версії автомата Калашникова та снайперських гвинтівок, нарізні мисливські карабіни.

Для порівняння, наприкінці 2016 року на обліку відомств поліції знаходилося понад 920 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Загалом, за даними поліції, від 2013 року кількість одиниць мисливської нарізної та гладкоствольної зброї на руках українців коливалася в межах приблизно від 800 до 900 тисяч. З 2016 року спостерігається тенденція до зменшення.