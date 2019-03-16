В Україні оголошене штормове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15−20 м/с

В Україні на завтра оголосили штормове попередження.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15−20 м/с, вдень 16 березня у західних областях місцями 25−28 м/с; вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг); І рівень небезпечності, жовтий», — повідомили синоптики.

16 березня, вночі у західних, Житомирській та східних областях очікується помірний дощ, вдень по всій Україні невеликий, у північних та центральних областях помірний дощ.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі від 0 до 2° тепла; вдень 6-9° тепла, у південних областях 9-13° тепла. У Карпатах часом сніг, мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу