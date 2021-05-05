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    Прогноз погоди на 5 травня: в Україні потеплішає до +20

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    Україна стане однією з найтепліших країн Європи - Прогноз погоди на 5 травня: в Україні потеплішає до +20
    Україна стане однією з найтепліших країн Європи
    Фото: Слово і діло

    Опадів синоптики не прогнозують у жодній з областей України

    Погода у середу, 5 травня, в усіх регіонах України буде теплою і сонячною. Температура повітря прогріється до +20 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України невелика хмарність, без опадів, заморозки на поверхні ґрунту, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +1 ... +6 градусів, удень +16 ... +21 градус.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі -3 ... +2 градуси, удень +5 ... +10 градусів.

    На півночі України невелика хмарність, без опадів, заморозки на поверхні ґрунту, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

    У центрі України невелика хмарність, без опадів, заморозки на поверхні ґрунту, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

    На сході України невелика хмарність, без опадів, заморозки на поверхні ґрунту, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, вдень +15 ... +20 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 5 травня
    Прогноз погоди в Україні на 5 травня

    На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2 ... +7 градусів, удень +15 ... +20 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

    Температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +15 ... +20 градусів.

    У середу, 5 травня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +2 ... +4 градусів, вдень + 18 ... +20 градусів, тоді як раніше синоптики попередили про заморозки.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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