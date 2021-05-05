Прогноз погоди на 5 травня: в Україні потеплішає до +20

Опадів синоптики не прогнозують у жодній з областей України

Погода у середу, 5 травня, в усіх регіонах України буде теплою і сонячною. Температура повітря прогріється до +20 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, заморозки на поверхні ґрунту, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +1 ... +6 градусів, удень +16 ... +21 градус.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі -3 ... +2 градуси, удень +5 ... +10 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, заморозки на поверхні ґрунту, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, заморозки на поверхні ґрунту, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

На сході України невелика хмарність, без опадів, заморозки на поверхні ґрунту, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, вдень +15 ... +20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2 ... +7 градусів, удень +15 ... +20 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +15 ... +20 градусів.

У середу, 5 травня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +2 ... +4 градусів, вдень + 18 ... +20 градусів, тоді як раніше синоптики попередили про заморозки.