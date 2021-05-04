У середу Україна буде однією з найтепліших в Європі (карта)

5 травня в Україні очікується до 20 градусів тепла

Уночі будуть заморозки, а вдень – тепло

У середу, 5 травня, синоптики прогнозують теплу погоду в Україні, без опадів у більшості областей. Погоду визначатиме антициклон на ім'я Trudi. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, середа в Україні буде однією з найтепліших у Європі.

Проте найближча ніч буде із заморозками. «Заморозки на ґрунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, а хвилі холоду можуть дістатися вночі навіть Запоріжжя та Херсонської області», – повідомила Діденко

Але «нічний холод проженуть комфортні максимальні +15+20 градусів».

Завтра ще залишиться поривчастий вітер, переважно південно-західного напрямку.

На Заході України 5 травня пройдуть дощі з грозами. Надвечір опади доберуться до Вінниччини.

«У Києві 5 травня погода обіцяє бути чудовою. Сонячно та вдень до +20 градусів. Хоча й із рвучким вітром», – повідомила Діденко.

За її прогнозом, у другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка значно потеплішає.

Як повідомляв Укргідрометцентр, цього четверга в Україні різко зміниться погода. Усі центральні області накриє грозова злива.