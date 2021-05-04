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    У середу Україна буде однією з найтепліших в Європі (карта)

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    5 травня в Україні очікується до 20 градусів тепла - У середу Україна буде однією з найтепліших в Європі (карта)
    5 травня в Україні очікується до 20 градусів тепла
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Уночі будуть заморозки, а вдень – тепло

    У середу, 5 травня, синоптики прогнозують теплу погоду в Україні, без опадів у більшості областей. Погоду визначатиме антициклон на ім'я Trudi. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, середа в Україні буде однією з найтепліших у Європі.

    Проте найближча ніч буде із заморозками. «Заморозки на ґрунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, а хвилі холоду можуть дістатися вночі навіть Запоріжжя та Херсонської області», – повідомила Діденко

    Але «нічний холод проженуть комфортні максимальні +15+20 градусів».

    Завтра ще залишиться поривчастий вітер, переважно південно-західного напрямку.

    На Заході України 5 травня пройдуть дощі з грозами. Надвечір опади доберуться до Вінниччини.

    «У Києві 5 травня погода обіцяє бути чудовою. Сонячно та вдень до +20 градусів. Хоча й із рвучким вітром», – повідомила Діденко.

    За її прогнозом, у другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка значно потеплішає.

    Як повідомляв Укргідрометцентр, цього четверга в Україні різко зміниться погода. Усі центральні області накриє грозова злива.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко
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