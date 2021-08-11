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    В Україні оголошено пожежну небезпеку: які області під загрозою

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    У ДСНС повідомили про надзвичайну пожежну небезпеку 11 серпня - В Україні оголошено пожежну небезпеку: які області під загрозою
    У ДСНС повідомили про надзвичайну пожежну небезпеку 11 серпня
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні погода може різко змінитися в багатьох регіонах

    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні. Стало відомо, які області під загрозою. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Сьогодні у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Зазначимо, погода в Україні в середу, 11 серпня, може різко змінитися в багатьох регіонах. Синоптики попереджають про грози, шквали та проливні дощі. А ось температура повітря буде високою майже у всіх областях.

    Також нагадаємо, що в Україні сьогодні оголошене штормове попередження. Негода вируватиме у п'яти областях.

    Раніше синоптики попередили, що погода в Україні різко зміниться.

    Зазначимо, що експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України. «Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», – каже фахівець. За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

    Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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    Теги: ДСНС клімат пожежна небезпека рятувальники повітря негода літо
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    В Україні оголошено пожежну небезпеку: які області під загрозою