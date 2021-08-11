У центрі Києва згорів Porsche (відео)

Причина загорання елітного автомобіля наразі встановлюється

У вівторок, 10 серпня, у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці сталося загоряння автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин. Вогнеборці встановили, що в автомобілі марки Porsche сталося загоряння в моторному відсіку.

За 25 хвили рятувальники ліквідували займання.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, ліва сторона автомобіля та бокове скло.

На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, в кінці липня сталася пожежа у двох автомобілях на вул. Анни Ахматової, 13-Д у Дарницькому районі столиці. У дворі 29-поверхового житлового будинку зайнявся автомобіль Toyota Camry, вогонь з нього перекинувся на поруч розташований автомобіль Mazda.

29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.

9 серпня на вул. Березняківській, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) загорівся автомобіль, припаркований на газоні.