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    У центрі Києва згорів Porsche (відео)

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    Внаслідок пожежі автомобіль серйозно пошкоджено - У центрі Києва згорів Porsche (відео)
    Внаслідок пожежі автомобіль серйозно пошкоджено
    Фото: ДСНС

    Причина загорання елітного автомобіля наразі встановлюється

    У вівторок, 10 серпня, у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці сталося загоряння автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин. Вогнеборці встановили, що в автомобілі марки Porsche сталося загоряння в моторному відсіку.

    За 25 хвили рятувальники ліквідували займання.

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, ліва сторона автомобіля та бокове скло.

    На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Нагадаємо, в кінці липня сталася пожежа у двох автомобілях на вул. Анни Ахматової, 13-Д у Дарницькому районі столиці. У дворі 29-поверхового житлового будинку зайнявся автомобіль Toyota Camry, вогонь з нього перекинувся на поруч розташований автомобіль Mazda.

    29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.

    9 серпня на вул. Березняківській, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) загорівся автомобіль, припаркований на газоні.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    У центрі Києва згорів Porsche (відео)