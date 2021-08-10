В Україні оголошено штормове попередження

Град та шквали очікуються у південно-східній частині країни

Сьогодні в Україні очікуються гроза, град та шквали. Про це передає пресслужба ДСНС.

Отже, рятувальники оголосили штормове попередження.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. За даними Укргідрометцентру, 10 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Також синоптики попереджаали, що 10 серпня Україну накриють дощі з грозами. На більшості території України сьогодні очікуються зливи. Температура повітря максимально підніметься до +33°.

10 серпня у південно-східній частині країни короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та у північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південних та східних областях вночі 17-22°, вдень 28-33°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

На Київщині сьогодні місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

9 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-28°, у Дніпрі в межах Києва 24°.