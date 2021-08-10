  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фахівчиня прогнозує, що кліматичне літо в Україні триватиме на півдні не три місяці, а п'ять - Експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України
    Фахівчиня прогнозує, що кліматичне літо в Україні триватиме на півдні не три місяці, а п'ять
    Фото: glavcom.ua

    Вже за 50 років клімат в Україні може суттєво зміниться

    Через 50 років внаслідок глобальної зміни клімату літо в Україні ставатиме гарячішим, зими будуть теплішими, а снігу ставатиме все менше. Такий прогноз для України дала кліматолог Світлана Краковська в інтерв'ю УП.

    «Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», - каже фахівець.

    За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

    «Колись в нас таких ночей було декілька і лише в південних регіонах – Крим, узбережжя Чорного і Азовського морів. А наразі ми маємо їх і в Києві, і в Чернігові – декілька тижнів таких ночей на рік ми маємо абсолютно точно в останні роки», – розказала вона.

    Краковська прогнозує, що тропічних ночей в Україні ставатиме все більше.

    «У південному регіоні до середини сторіччя вони (тропічні ночі, – ред) триватимуть більше місяця, наприклад. До кінця сторіччя – це буде буквально все календарне літо», – попередила кліматолог.

    Щодо зим, то в Україні буде зменшуватися сніговий покрив, впевнена Світлана Краковська.

    «За умови середнього рівня викидів він (сніговий покрив, – ред) зникне до середини століття. Це не означає, що в нас не буде снігопадів чи сильних снігопадів – найімовірніше, вони будуть у другій половині зими та в її кінці. Їх ніхто не скасовує. Це означає, що сніг не буде лежати на поверхні», – пояснила спеціаліст.

    Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

    Читайте також:
    Теги: екологія прогноз погоди клімат атмосферне явище спека Україна літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України