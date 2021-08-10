Експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України

Фахівчиня прогнозує, що кліматичне літо в Україні триватиме на півдні не три місяці, а п'ять

Вже за 50 років клімат в Україні може суттєво зміниться

Через 50 років внаслідок глобальної зміни клімату літо в Україні ставатиме гарячішим, зими будуть теплішими, а снігу ставатиме все менше. Такий прогноз для України дала кліматолог Світлана Краковська в інтерв'ю УП.

«Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», - каже фахівець.

За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

«Колись в нас таких ночей було декілька і лише в південних регіонах – Крим, узбережжя Чорного і Азовського морів. А наразі ми маємо їх і в Києві, і в Чернігові – декілька тижнів таких ночей на рік ми маємо абсолютно точно в останні роки», – розказала вона.

Краковська прогнозує, що тропічних ночей в Україні ставатиме все більше.

«У південному регіоні до середини сторіччя вони (тропічні ночі, – ред) триватимуть більше місяця, наприклад. До кінця сторіччя – це буде буквально все календарне літо», – попередила кліматолог.

Щодо зим, то в Україні буде зменшуватися сніговий покрив, впевнена Світлана Краковська.

«За умови середнього рівня викидів він (сніговий покрив, – ред) зникне до середини століття. Це не означає, що в нас не буде снігопадів чи сильних снігопадів – найімовірніше, вони будуть у другій половині зими та в її кінці. Їх ніхто не скасовує. Це означає, що сніг не буде лежати на поверхні», – пояснила спеціаліст.

Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.