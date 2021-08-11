Україну накриють грозові дощі з градом: прогноз погоди на 11 серпня

Короткочасні дощі пройдуть на південному сході та заході України

У південно-східній частині країни пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град

У середу в Україні збережеться спекотна погода, короткочасні дощі пройдуть на південному сході та заході країни. Про це повідомив Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +22 ... +29 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +6 ... +11 градусів, вдень +17 ... +22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, у Житомирській області +11 ... +16 градусів; вдень +24 ... +30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Дніпропетровській області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +18 градусів, у Дніпропетровській області +15 ... +20 градусів; вдень +23 ... +30 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 серпня

На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, тільки вночі в Харківській і Луганській областях без опадів, вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +23 градуси, вдень +27 ... +34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, в Одеській і Миколаївській областях без опадів, у Херсонській і Запорізькій областях вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, в окремих районах град; вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +23 градуси, вдень +26 ... +32 градуси.