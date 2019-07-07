В Україні оголошено штормове попередження



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У більшості областей України очікуються сильні дощі і грози

Погода в Україні в неділю, 7 липня, погіршиться, місцями очікуються грози, значні дощі і шквали.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, 7 липня вдень у західних, північних і центральних областях місцями грози, на Прикарпатті і Закарпатті значні дощі, місцями шквали 15-20 м / с», - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, 7 липня в окремих регіонах країни збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

8 липня очікуються грозові дощі, вночі у Карпатах, вдень у центральних, південних та Харківській областях місцями значні дощі, вдень у більшості західних та північних областей без опадів.

У вівторок, 9 липня, вночі у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8 липня у західних та північних областях 10-15°, на решті території 14-19°, 9 липня в Україні - 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, на півдні 8 липня і на сході місцями 26-29°.

10-11 липня місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, лише вночі 11 липня переважно без опадів.