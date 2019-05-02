В Україні з 3 травня почнеться потепління



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Фото: instagram.com

У Києві потепління протримається до 6 травня, а поті, за даними синоптика, знову прийдуть дощі та похолодання

В Україні з 3 травня очікується потепління. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +15+20 градусів, а при проясненнях до +20+23 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Підійдуть нові дощі, атмосферний фронт зумовить вологу погоду в більшості областей України. Менша ймовірність опадів, більше сонця можна буде побачити на північному сході, у центральних областях та в Криму», - повідомила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

За даними синоптика, у Києві п`ятниця буде вологою, проте теплою - рай для квітів, дерев та городини.

«Температура повітря у столиці вночі становитиме невисокі +8+10 градусів, а ось завтра вдень можна нарешті буде киданути теплий светрик на високу полицю і поміняти пальто на щось легше, очікується +18+19 градусів», - зазначила Діденко.

За даними синоптика, на Проводи, у неділю, у Києві дощ втримається західніше, тобто, все ж сподіваємося у Провідну неділю на суху погоду, ще буде тепло, до +20 градусів, а ось у понеділок, 6 травня, прийдуть знову серйозніші дощі та похолодання.