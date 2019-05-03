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    На вихідних в Україні буде тепло, але йтимуть дощі

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    На вихідних в Україні буде тепло, але йтимуть дощі

    Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у неділю очікується поривчастий, до сильного, вітер південного напрямку

    В Україні 4-5 травня буде тепло. У денні години температура повітря становитиме +15+22 градуси, на півдні та сході +18+24 градуси. А ось у західних областях дмухне свіжішим повітрям, +12+17 градусів, у Карпатах +4+9 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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    Синоптик зазначила, що у суботу - опади періодично повсюди.

    «Хіба сухі осередки вдень 4 травня можна буде виділити на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, а також на Запоріжжі, Донеччині, в районах Дніпра. 5 травня дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на заході та півночі України. А вдень у Поминальну неділю дощі ймовірні лише в західних областях. На решті території України буде сонячно», - написала вона.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    Діденко додала, що у неділю очікується поривчастий, до сильного, вітер південного напрямку.

    У Києві 4 травня - вночі та вранці очікуються локальні дощі, вдень припинення опадів.

    5 травня - вночі є ймовірність дощу, вдень буде сонячно.

    Синоптик уточнила, що вдень 5 травня у Києві вітер очікується із сильними поривами.

    Температура повітря вихідними у столиці +18+20 градусів.

    У понеділок у Києві похолодає, передбачається дощ.

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