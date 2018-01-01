В Україні оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 23 лютого

Вдень 23 лютого по всій країні до -4…-10 градусів морозу

23 лютого по всі території України буде холодно. Так, вже вночі температура опуститься до -7…-12, а на півночі та північному сході до -15…-18. Вдень 23 лютого по всій країні до -4…-10 градусів морозу. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру. У південній частині, вдень також на Донеччині та Луганщині сніг, на



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Через люті морози і Україні оголосили штормове попередження

Вдень 23 лютого по всій країні до -4…-10 градусів морозу

23 лютого по всі території України буде холодно. Так, вже вночі температура опуститься до -7…-12, а на півночі та північному сході до -15…-18. Вдень 23 лютого по всій країні до -4…-10 градусів морозу.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

У південній частині, вдень також на Донеччині та Луганщині сніг, на півдні подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території невеликий сніг (у північних областях місцями), лише вночі у центральних та східних областях без істотних опадів.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Криму, Приазов'ї, вдень і в східних областях окремі пориви 15-20 м/с, подекуди хуртовини.

Температура вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя вночі 14-19°, вдень 6-11° морозу; у південній частині та в Карпатському регіоні вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 6° тепла.

23 лютого у Києві місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу.

Вже у суботу 24 лютого в Україну прийде сильне похолодання. Місцями морози вдарять до -21 градуса. У зв’язку з цим в Гідрометцентрі оголосили штормове попередження.

24-27 лютого в Україні очікується сильне похолодання: зниження нічної (мінімальної) температури 24 лютого до 10-16° морозу, у Чернігівській, Сумській, Харківській області до 16-21° морозу; на півдні країни та Закарпатті до 3-9° морозу; 25 лютого до 14-19° морозу, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській області до 17-22° морозу; у південній частині та Закарпатті до 8-13° морозу; 26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській області місцями до 25° морозу; у південній частині істотно не зміниться.