Вчені визначили небезпечний вік для вживання алкоголю

Вживати алкоголь небезпечно в старості, оскільки це може сприяти розвитку деменції

Перший небезпечний вік – період перебування дитини в утробі матері

Вчені з Університету Нового Південного Уельсу визначили вік, при якому вживання алкоголю найгірше впливає на організм людини.

Результати відповідного дослідження опубліковані на сайті The British Medical Journal.

Відзначається, людський мозок протягом життя проходить через динамічні зміни. У різні періоди він стає менш стійким до токсичної дії алкоголю. В результаті в органі можуть відбутися серйозні зміни.

Перший небезпечний вік – період перебування дитини в утробі матері. Вживання матір'ю алкоголю може призвести до зменшення обсягу мозку у плода, когнітивні порушення і психологічні розлади.

Другий небезпечний вік – з 15 до 19 років. В цей час вживання спиртного загрожує зменшенням обсягу неокортексу, ослабленням білої речовини і, як наслідок, дефіцитом когнітивних функцій.

Нарешті, вживати алкоголь небезпечно в старості, оскільки це може сприяти розвитку деменції. При цьому автори дослідження підкреслюють, що навіть помірні дози спиртного можуть бути небезпечними.

Раніше британські вчені визначили нешкідливу дозу алкоголю в період самоізоляції. Вони порекомендували вживати не більше 112 грамів спирту на тиждень – в перерахунку на звичні напої це становить приблизно сім келихів пива або 50–грамових стопок міцних напоїв.

Раніше медики назвали звички, що знижують імунітет. І алкоголь, і сигарети маю властивість деактивувати імунні клітини. У сезон зростання інфекцій лікарі настійно рекомендують прагнути до зниження споживаної кількості спиртного і тютюну і тим більше не вживати їх разом – таке поєднання завдає по–справжньому руйнівний удар по імунітету.

Крім того, вчені знайшли спосіб, як швидко вивести з організму алкоголь. Науковці створили спеціальний пристрій. «Прилад розміром як портфель, містить маску, трубки, клапани та резервуар зі стиснутим вуглекислим газом. Його принцип роботи в тому, що він залучає легені у видиханні алкоголю», – йдеться у повідромленні.

У ВООЗ кажуть, що у світі від отруєння алкоголем щороку помирають 3 млн людей, що становить 5,3% від усіх смертей.