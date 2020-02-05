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    В Україні підвищили тарифи на холодну воду - ціна зросте на 15-20%

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    В Україні підвищили тарифи на холодну воду - ціна зросте на 15-20%

    Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх регіонах України, для 43 підприємств, відповідно до поданих ними заяв

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 43 підприємств.

    Відповідні матеріали до засідання, яке відбулося 4 лютого 2020 року, оприлюднені на сайті НКРЕКП.

    Як випливає з матеріалів, підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх регіонах України, для 43 підприємств, відповідно до поданих ними заяв.

    При цьому тарифи на водопостачання, залежно від регіону, зростуть на 15-20%.

    Зокрема, в Києві тарифи підвищаться на 13,6% до 11,2 грн за 1 кубометр (без ПДВ), на водовідведення - на 6,3% до 7,96 грн за 1 кубометр (без ПДВ).

    Як стверджують у своїх заявах ліцензіанти, оскільки ціни на паливно-мастильні матеріали, реагенти, електрику мають тенденцію до постійного зростання, ці фактори призводять до погіршення фінансово-економічного стану підприємств водопостачання. Необхідність підвищення тарифів пояснюють також збільшенням рівня мінімальних соціальних гарантій для розрахунку рівня зарплат працівникам цих підприємств.

    До заяв ліцензіантів також додані звернення місцевих рад, в яких повідомляється про підтримку необхідності приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

    При цьому, матеріали щодо обговорення на підприємствах питання щодо підвищення тарифів у деяких випадках датовані ще першою половиною 2019 року.

    Як повідомлялось, у 2019 році ревальвація української гривні становила 19%. За даними міжнародної агенції Bloomberg, гривня очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.

    НКРЕКП тарифи ціни ПДВ гривня водопостачання
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