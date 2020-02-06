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    Економіка та фінанси

    Німеччина готова інвестувати 1 млрд євро у розвиток водневої економіки

    нова енергія
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    Дмитро Олійник вважає, що реалізація проектів у сфері водневої економіки дозволить експортувати до Німеччини &laquo;зелений&raquo; водень, розвивати економіку та створювати робочі місця - Німеччина готова інвестувати 1 млрд євро у розвиток водневої економіки
    Дмитро Олійник вважає, що реалізація проектів у сфері водневої економіки дозволить експортувати до Німеччини «зелений» водень, розвивати економіку та створювати робочі місця

    У Києві розпочався дводенний українсько-німецький бізнес-діалог з розвитку водневої економіки

    Голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник повідомив, що Німеччина готова найближчим часом інвестувати 1 млрд євро у розвиток української водневої економіки.

    Про це Олійник сказав «Главкому» під час дводенного українсько-німецького бізнес-діалогу з розвитку водневої економіки, що розпочався сьогодні, 5 лютого, у Києві.

    «В Україні, на жаль, зелена енергетика, не вбудована в загальнодержавну систему. Тарифи в кінцевому результаті занадто великі і це є тягарем для держави. В Німеччині уряд розуміє, що майбутнє за водневою економікою, що базується на використанні відновлюваних джерел енергії. Реалізація спільних проектів у сфері водневої економіки дозволить експортувати до Німеччини «зелений» водень, розвивати економіку, створювати робочі місця, модернізувати газотранспортну систему», - сказав Олійник.

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    Німеччина готова інвестувати 1 млрд євро у розвиток водневої економіки
    Німеччина готова інвестувати 1 млрд євро у розвиток водневої економіки
    Німеччина готова інвестувати 1 млрд євро у розвиток водневої економіки
    Німеччина готова інвестувати 1 млрд євро у розвиток водневої економіки
    Німеччина готова інвестувати 1 млрд євро у розвиток водневої економіки
    Німеччина готова інвестувати 1 млрд євро у розвиток водневої економіки

    До відома, воднева енергетика — це напрям вироблення та споживання енергії, що базується на використанні водню. Водень може бути використаний, як паливо для будь-яких транспортних засобів, а також для задоволення енергетичних потреб будівель. Водень виробляється в процесі електролізу води, викидів діоксиду вуглецю немає зовсім. «Зелений водень» виробляється з використанням відновлюваних джерел енергії, що мають великий потенціал для розвитку на території України.

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