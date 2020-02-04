В Офісі президента пообіцяли запустити сайт із тарифами на газ у регіонах



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На новому сайті буде відображена структура тарифів на газ у різних населених пунктах країни

Запуск сайту є відповіддю на дії влади на місцях, яка іноді не може пояснити жителям власних міст, чому розмір платіжки за комунальні послуги саме такий

Кабінет міністрів України незабаром має запустити сайт, де буде відображена структура тарифів на газ у різних населених пунктах країни.

Про це в ефірі токшоу «Свобода слова» заявила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів.

«До кінця місяця у нас буде окремий веб-сайт, де по кожному місту буде видно, яка структура тарифу, по скільки ця компанія купує газ, яка знижка буде надаватись по кожному місту. І не інакше як ми з вами, кожен з нас, який отримує платіжку, повинен контролювати, а чи ефективно ці гроші витрачаються», - зазначила вона.

Ковалів пояснила, що такий сайт є відповіддю на дії влади на місцях, яка іноді не може пояснити жителям власних міст, чому розмір платіжки за комунальні послуги саме такий.

За її словами, близько 90% комунальних підприємств належать місцевій владі, а половина їх керівників є «фактично безпорадними» в управлінні підприємствами.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що в уряді наразі працюють над створенням єдиної платіжки за транспортування газу та його споживання.

Він також пояснив, що чому українці повинні платити за газ, яким не користуються.

Як відомо, через додаткові платіжки за транспортування газу люди стоять у величезних чергах.

На днях заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що у лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично, тож додаткове звернення громадян не потрібне.

Нагадаємо, з 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.