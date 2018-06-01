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    В Україні побудують міст через Дунай, який з'єднає Україну з Румунією

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    Річка Дунай - В Україні побудують міст через Дунай, який з'єднає Україну з Румунією
    Річка Дунай

    Міст через Дунай з'єднає Україну з Європою

    Україна починає розробку необхідної документації для побудови мосту через Дунай.
    Про це під час відкриття новозбудованого мостового переходу на автодорозі Одеса-Рені заявив президент України Петро Порошенко.

    «Сьогодні ми маємо декілька місць для побудови мосту через Дунай, ми починаємо розробку необхідної документації і узгодження з нашими румунськими і болгарськими партнерами», — повідомив Порошенко.

    Ще в 2016 році на зустрічах Петра Порошенка з президентами Румунії і Болгарії розглядалося питання про зведення мосту через Дунай, який зможе з'єднати Україну і Румунію. На півдні Одеської області, по Дунаю, проходить межа між двома країнами.

    Передбачається, що новий міст буде сприяти розвитку туризму в Румунію, Болгарію, інші країни і транзиту українських товарів. Цей проект виступає складовою частиною великого міжнародного проекту.

    Дунай часто називають королем серед річок, це друга за довжиною після Волги річка в Європі, найдовша з існуючих на території Європейського Союзу. Вона тягнеться на 2960 км. З Дунаєм пов'язана життєдіяльність десяти країн: Австрії, Німеччині, Угорщині, Румунії, Словаччині, Болгарії, Сербії, Хорватії, Молдови та України. Вона проходить по території чотирьох європейських столиць: Відня, Братислави, Белграда та Будапешта.
    На дунайських берегах знаходиться безліч європейських міст: Регенсбург, Русе, Відін, Нові-Сад, Вуковар, Галац, Бреїла, Ізмаїл та інші. А території ще дев'яти країн Європи перебувають у дунайському басейні. Це землі Італії, Швейцарії, Польщі, Чехії, Албанії, Боснії і Герцеговини, Словенії, Чорногорії, Македонії.
    Дунай впадає в Чорне море, на кордоні України і Румунії знаходиться дельта річки. Цікаво, що її румунська частина входить до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.



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