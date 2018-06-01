В Україні побудують міст через Дунай, який з'єднає Україну з Румунією
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Міст через Дунай з'єднає Україну з Європою
Україна починає розробку необхідної документації для побудови мосту через Дунай.
Про це під час відкриття новозбудованого мостового переходу на автодорозі Одеса-Рені заявив президент України Петро Порошенко.
«Сьогодні ми маємо декілька місць для побудови мосту через Дунай, ми починаємо розробку необхідної документації і узгодження з нашими румунськими і болгарськими партнерами», — повідомив Порошенко.
Сьогодні на Одещині відкриваємо новозбудований мостовий перехід на автодорозі М-15 «Одеса – Рені» https://t.co/YNhyQJ2cpP— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 червня 2018 р.
Ще в 2016 році на зустрічах Петра Порошенка з президентами Румунії і Болгарії розглядалося питання про зведення мосту через Дунай, який зможе з'єднати Україну і Румунію. На півдні Одеської області, по Дунаю, проходить межа між двома країнами.
Передбачається, що новий міст буде сприяти розвитку туризму в Румунію, Болгарію, інші країни і транзиту українських товарів. Цей проект виступає складовою частиною великого міжнародного проекту.