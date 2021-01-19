Назад в СРСР. Уряд розширив перелік товарів, ціни на які регулює держава

Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за куб.м

До переліку соціально значущих товарів входять крупа гречана, цукор, борошно, хліб, парацетамол, медичні маски і газ

Кабінет міністрів включив природний газ до переліку соціально значущих товарів, ціни на які регулює держава. Про це йдеться в урядовій постанові №25 від 18 січня.

Згідно з постановою, перелік товарів, ціни на які регулює держава, поповнився природним газом.

Йдеться про товари, що мають важливу соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

До відома, уряд відновив регулювання цін на деякі продукти і медзасоби ще в квітні 2020 року через пандемію Covid-19 і кризу з наявністю протиепідемічних засобів.

До переліку соціально значущих товарів входять крупа гречана, цукор, борошно пшеничне, вершкове масло, хліб, курячі яйця, мінеральна вода без газу, парацетамол, медичні маски та рукавички тощо.

Як повідомлялося, 19 січня Кабмін опублікував постанову про обмеження ціни на газ для населення. Така ціна буде діяти до 31 березня.

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