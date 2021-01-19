В Україні все менше корів. Держстат оприлюднив дані за 2020 рік

За рік поголів'я великої рогатої худоби зменшилось на 6,2%

Станом на 1 січня 2021 роки кількість великої рогатої худоби зменшилося у всіх типах господарств. Всього в Україні міститься майже 2,9 млн голів великої рогатої худоби, що на 192 тис або 6,2% менше, ніж було на початку січня 2020 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Повідомляється, що в господарствах населення налічується 1,902 млн голів худоби, що на 6,9% менше торішніх показників. На підприємствах України утримують майже 998 тис.

Голів великої рогатої худоби та з січня 2020 року цей показник зменшився на 4,9%.

Станом на 1 січня в Україні нарахували 1,693 млн корів. За рік поголів'я знизилося на 5,4%.

Також повідомляється, що в Україні зменшилося поголів'я кіз і овець. Зараз у всіх типах господарств містять 1,144 млн голів овець і кіз, що на 5% менше, ніж у січні минулого року.

Держстат раніше повідомив, що Україна торік поставила на зовнішні ринки 431 тисяч тонн м'яса птиці, загальною вартістю $555 млн. За рік експорт курятини зріс на 4,1%, у грошовому вираженні. ТОП-споживачами українського продукту є Польща, Угорщина і Німеччина. При цьому сама Україна купила курятини всього на 45,5 млн доларів (108 тис. тонн).

Між іншим, аналітики вважають, що до 2035 року м'ясо майже повністю замінить штучна їжа. На заміну продуктам тваринництва прийде модель біотехнологічної їжі (Food-as-Software). Вчені зберігатимуть «рецепти» в базах даних, відкритих для вільного доступу в усьому світі. Нова їжа буде приблизно на 50-80% дешевшою за продукти тваринництва, запевняють аналітики.

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