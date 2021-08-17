В Україні подорожчала курятина
За рік ціна зросла на 21%
На середину серпня середня ціна виробників курей становить 58,05 грн/кг (із ПДВ). Це на 21% більше, ніж торік. Про це пише agronews.ua, посилаючись на дані Мінагрополітики.
Якщо порівняти з минулим місяцем, курятина подорожчала на 5%, а за тиждень додала в ціні 2%.
Середня ціна 1 кг курки варіюється в залежності від регіону. Так, у східному регіоні це 52 грн; у західному – 55 грн; у північному – 59,63 грн; у південному – 64,7 грн; у центральному – 58,93 грн.
Нагадаємо, за тиждень в Україні ціни на диню зросли на 33%. Основними факторами зростання цін в даному сегменті стало сезонне скорочення пропозиції цієї продукції, а також досить активний попит з боку споживачів.
Також стало відомо, що в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а харчові продукти і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.
Водночас садівники Чернівецької області скаржаться на наднизькі ціни, за якими підприємства з переробки фруктів приймають у них яблука.