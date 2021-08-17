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    В Україні подорожчала курятина

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    За тиждень додала в ціні 2% - В Україні подорожчала курятина
    За тиждень додала в ціні 2%
    Фото з відкритих джерел

    За рік ціна зросла на 21%

    На середину серпня середня ціна виробників курей становить 58,05 грн/кг (із ПДВ). Це на 21% більше, ніж торік. Про це пише agronews.ua, посилаючись на дані Мінагрополітики.

    Якщо порівняти з минулим місяцем, курятина подорожчала на 5%, а за тиждень додала в ціні 2%.

    Середня ціна 1 кг курки варіюється в залежності від регіону. Так, у східному регіоні це 52 грн; у західному – 55 грн; у північному – 59,63 грн; у південному – 64,7 грн; у центральному – 58,93 грн.

    Нагадаємо, за тиждень в Україні ціни на диню зросли на 33%. Основними факторами зростання цін в даному сегменті стало сезонне скорочення пропозиції цієї продукції, а також досить активний попит з боку споживачів.

    Також стало відомо, що в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а харчові продукти і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.

    Водночас садівники Чернівецької області скаржаться на наднизькі ціни, за якими підприємства з переробки фруктів приймають у них яблука.

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    Теги: продукти ціни Мінагрополітики ПДВ
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    В Україні подорожчала курятина