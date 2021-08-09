Ціни на яйця почали зростати

В Україні дорожчають яйця

Станом на 6 серпня середня ціна виробників яєць становить 18,89 грн (з ПДВ) за 10 штук. Це на 17% більше, ніж торік. Про це повідомили у Мінагрополітики, базуючись на даних облдержадміністрацій, пише agronews.ua.

Проти минулого місяця яйця подорожчали на 13%, а як порівняти з минулим тижнем, – на 6%.

Середня ціна десятка яєць варіюється в залежності від регіону. Так, у східному регіоні це 21,1 грн; у західному – 14,17 грн; у північному – 20,17 грн; у південному – 19,77 грн; у центральному – 19,23 грн.

Нагадаємо, раніше писали, що в Україні вартість яєць може збільшитися майже вдвічі – до 40 гривень. Таке різке підвищення пов'язане з рекордним зменшенням виробництва цієї продукції.

Також в Україні вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на зернові, соняшникову олію, а внаслідок цього і збільшення вартості м'яса, яєць і молока.

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