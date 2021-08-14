В Україні підвищили тарифи на залізничні перевезення

Укрзалізниця отримає додаткові 2 млрд грн у цьому році і ще 10 у наступному, зазначив Кубраков

Міністерство інфраструктури України затвердило підвищення тарифів на грузові залізничні перевезення. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Обіцянки дотримано – ми підвищили тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця отримає додаткові 2 млрд грн у цьому році і ще 10 у наступному. Сьогодні Міністерство юстиції зареєструвало наш наказ, який розпочинає процес зміни тарифів на вантажні залізничні перевезення. Це, без перебільшень, історична подія». - повідомив Кубраков.

На думку міністра, лише ринкові ціни на вантажні перевезення можуть створити стабільну базу для належних капітальних та операційних інвестицій у залізничну інфраструктуру.

Водночас держава бере на себе відповідальність вивести «Укрзалізницю« на якісно новий рівень.

Раніше Міненергетики зазначило, що підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею матиме негативний вплив на діяльність підприємств вугільної та енергетичної галузей України, адже виросте вартість транспортування палива для потреб підприємств енергетичної генерації, які на даний момент перебувають у кризовому стані.