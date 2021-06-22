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    Помер відомий бандурист (фото)

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    Бандура Тараса Силенка звучала на фестивалях по всій Україні - Помер відомий бандурист (фото)
    Бандура Тараса Силенка звучала на фестивалях по всій Україні
    Фото: Святослав Силенко/Facebook

    У репертуарі Тараса Силенка – сотні народних пісень (періоду Київської Русі, чумацьких, козацьких, повстанських, ліричних) і авторських

    В Україні помер відомий бандурист, заслужений артист України Тарас Силенко. По це повідомив його син Святослав Силенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    «Тато відійшов до кращих світів», – написав син талановитого бандуриста.

    У репертуарі Тараса Силенка – сотні народних пісень (періоду Київської Русі, чумацьких, козацьких, повстанських, ліричних) і авторських.

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    Помер відомий бандурист (фото)
    Помер відомий бандурист (фото)
    Помер відомий бандурист (фото)
    Помер відомий бандурист (фото)
    Помер відомий бандурист (фото)
    Помер відомий бандурист (фото)
    Помер відомий бандурист (фото)
    Помер відомий бандурист (фото)
    Помер відомий бандурист (фото)
    Фото: Тарас Силенко/Facebook

    У 1989-1992 роках Тарас Силенко навчався в студії на підготовці акторських кадрів при Державній (тепер Національній) капелі бандуристів (педагоги Г. С. Верета та В. В. Мокренко).

    У 1996 році закінчив Київський інститут культури. Паралельно з навчанням працював у Стрітівській кобзарській школі, Київському театрі «Берегиня», кобзарював.

    Лауреат першої вокальної та спеціальної премії на Міжнародному конкурсі культур Придунайського регіону у м. Джурджу (Румунія, 1993 рік). Був членом Всеукраїнської спілки кобзарів, де працював референтом.

    Концертував майже у всіх областях України, а також у Росії, Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії, Німеччині, Франції, Румунії, Литві, Латвії. Добре освоїв техніку гри не тільки на академічній (хроматичній), але й на старосвітській (діатонічній) бандурах. Виступав на сцена та вулицях.

    Репертуар надзвичайно багатий та різноманітний: «Та ходить Швачка по Хвастові» (про Коліївщину), «Гей знизу, із лиману» (про зруйнування Січі), «Богатирі на заставі» (билина), «Слово о погибелі Землі Руської» (переспів аноніму XIV ст.), дума «Вітчим», «Нема у світі правди», псалма «Бідна моя голівонька» (слова і музика Івана Мазепи), «Дума про голод 33-го року» (слова Єгора Мовчана, музика Ігоря Рачка), «На Крути» (слова О. Кобець, музика Миколи Литвина) та багато інших.

    Нагадаємо, після тривалої виснажливої хвороби помер відомий український письменник Сергій Цушко.

    У травні помер лауреат Шевченківської премії, літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький.

    Нагадаємо, після тяжкої хвороби пішов із життя народний артист України Валерій Шептекіта, який започаткував шкалу мистецьких орієнтирів, яка багато в чому визначила засади Молодого театру.

    А 11 травня помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Його також забрав коронавірус.

    Після тривалої хвороби пішов із життя відомий український актор театру й кіно, народний артист України Ярослав Гаврилюк.

    12 червня помер відомий письменник, перекладач та культуролог Лесь Герасимчук.

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    Теги: музика смерть артист
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    Помер відомий бандурист (фото)