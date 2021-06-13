Помер відомий український письменник, перекладач та культуролог

Герасимчук помер на 77 році життя

Лесь Герасимчук перекладав з англійської, зокрема, твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Волта Вітмена

Увечері 12 червня помер відомий письменник, перекладач та культуролог Лесь Герасимчук. Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, посилаючись на дружину померлого, пише litgazeta.com.ua. Герасимчук помер на 77 році життя.

Письменник і літератор народився у Києві у 1944 році. Його мати – балерина Лідія Герасимчук, батько – інженер-меліоратор Абрам Насушкін.

Близько 17 років Лесь Герасимчук очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів. Заснував і видавав низку галузевих журналів, в яких вів англійськомовну частину.

Протягом 20 років Герасимчук співпрацював із Всесоюзним бюро науково-технічного перекладу. Він оперував системами 4 мов: англійська, українська, польська та російська. Періодично працював синхронним перекладачем на міжнародних конференціях.

Лесь Герасимчук перекладав з англійської, зокрема, твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Волта Вітмена.

Герасимчук був першим головним редактором тижневиків «Президентський вісник» та «Влада і політика». Здійснив низку перекладів з грецької Біблії та видав перекази Святого Письма для різних категорій населення.

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Нагадаємо, після тяжкої хвороби пішов із життя народний артист України Валерій Шептекіта, який започаткував шкалу мистецьких орієнтирів, яка багато в чому визначила засади Молодого театру.

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Після тривалої хвороби пішов із життя відомий український актор театру й кіно, народний артист України Ярослав Гаврилюк.

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