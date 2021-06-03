Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)

Саме Шептекіта започаткував певну шкалу мистецьких орієнтирів, яка визначила засади Молодого театру

Після тяжкої хвороби пішов із життя Народний артист України Валерій Шептекіта. Про це повідомив заслужений журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці в мережі Facebook.

Вергеліс розповів, що один із фундаторів Молодого театру помер через коронавірус. «Він був репертуарним символом цього театру протягом декількох десятиліть… Світла пам'ять…», – написав Вергеліс.

Шептекіта народився 20 грудня 1940 року в місті Тлумач Івано-Франківської області. У 1967 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Працював у театрах Рівного, Донецька, Сум, Чернівців, Львова. За цей час у його творчому доробку налічувалося десь 120 яскравих ролей. У Молодий театр прийшов досвідченим актором. Він, фактично, є його засновником.

Саме Шептекіта започаткував певну шкалу мистецьких орієнтирів, яка багато в чому визначила засади Молодого театру.

Вільно володіючи всіма барвами образотворчої палітри, пластикою та технікою, Шептекіта створює характери від побутових до гостро-характерних, від гротескових до поетичних. Йому була властива достовірність, любов до рідного слова, тонке відчуття жанру, його роботи відзначаються ориґінальністю трактування, глибиною задуму, виразністю зовнішнього малюнку.

Шептекіта також знімався в таких фільмах: «Гуси-лебеді летять»(1974), «Сад Гетсиманський»(1993), «Роксолана: Настуня»(1997-1998), «Богдан-Зиновій Хмельницький» (2006) «Дев'ять життів Нестора Махно» (2006) «Я, ти, він, вона» (2018) та інших.

Шептекіта був актором дубляжу. Він озвучив низку відомих мультфільмів: «Аладдін», «Король Лев» (3 частини), «Різдвяна історія», «Історія іграшок-2», «Самотній рейнджер», «Нікчемний я-2», «Мері Поппінс повертається» та інші.

Нагадаємо, 11 травня помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Його також забрав коронавірус.

Після тривалої хвороби пішов із життя відомий український актор театру й кіно, народний артист України Ярослав Гаврилюк.

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