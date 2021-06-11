Помер знаний український письменник (фото)

І з усміхом добрим чекає//

« Ілюзій рожевих немає.// Прощань усе важчий полон.// І з усміхом добрим чекає// терплячий, як Вічність, Харон »

Цушко – автор багатьох книжок для дітей

У четвер, 10 травня, після тривалої виснажливої хвороби помер відомий український письменник Сергій Цушко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина Тетяна Кучинська.

Цушко – поет, прозаїк, перекладач, літературний редактор. Автор багатьох поетичних і прозових книжок, а також книжок для дітей. Перекладав білоруських, литовських, вірменських та польських поетів. Член Національної спілки письменників України.

Цушко був головним редактором видавництва «Пульсари». Народився 1945 року на Миколаївщині (село Лиса Гора Первомайського району). Після навчання в Київському політехнічному інституті (1964–1969) понад двадцять п’ять років працював інженером у галузі автоматизації цукрового виробництва. 1997–2000 роки – заступник редактора видавничого відділу управління освіти Київської облдержадміністрації.

Із 2001 року – літературний редактор Університетського видавництва «Пульсари». Автор книжок: «Внутрішні монологи (1993), «Слово» (1995) і «Хор» (2004), збірок: поетичної публіцистики «Мій Майдан» (2007) та інтимної лірики «Закоханий мандрівець» (2007), а також книжечок поезії для дітей: «Данилкова абетка» (2000) і «Ганнусина книжка» (2000).

Публікувався в альманахах та збірках для дітей. Упорядник книжки «Вічний бій» (доля і творчість Володимира Чубинського) та збірки його пісень «Поёт гитара». Поклав на музику поезії ряду відомих поетів і побратимів з літературного об’єднання «Радосинь», мав близько десяти власних пісень.

У травні помер лауреат Шевченківської премії, літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Нагадаємо, після тяжкої хвороби пішов із життя народний артист України Валерій Шептекіта, який започаткував шкалу мистецьких орієнтирів, яка багато в чому визначила засади Молодого театру.

А 11 травня помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Його також забрав коронавірус.

Після тривалої хвороби пішов із життя відомий український актор театру й кіно, народний артист України Ярослав Гаврилюк.

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