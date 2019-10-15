В Україні потеплішає до +24: прогноз погоди на 15 жовтня



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В Україні збережеться сонячна і тепла погода, яка утримається до кінця тижня

Погода в Україні завтра, 15 жовтня, буде сухою і теплою, температура вдень підніметься до +24.

Про це повідомляє Укргідромецентр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +3..+9, вдень +19..+24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +7..+12, вдень +15..+20 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с, температура вночі +5..+10, вдень +19..+24 градуси.

У центрі країни - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с, температура вночі +5...+10, вдень +19..+24 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 3-8 м/с, температура вночі +5..+10, вдень +17..+23 градуси.

На півдні країни - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +5..13, вдень +17..+23 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +6..+11, вдень +19..+24 градуси.

В Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний 3-8 м/с, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси.