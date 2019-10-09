Безморозний період у Києві закінчився раніше норми



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Цього року безморозний період у столиці тривав 192 дні

У вівторок, 8 жовтня, у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до -0,3 градусів. Це зафіксували метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Це значить, що закінчився безморозний період, який тривав з 30 березня – загалом 192 дні. За кліматичною нормою це трапляється 18 жовтня і середня тривалість такого періоду складає у столиці 188 днів», - повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Кліматологи заспокоюють: незважаючи на це, киян ще очікує бабине літо, яке розпочнеться у кінці поточного тижня.

В обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008 та 2013 роках.

Як повідомляв Укргідрометцентр, 9 жовтня погода в Україні буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Температура повітря вдень зросте до +12+18 градусів.

Найтепліше буде на Південному Заході.

8 жовтня у Києві, як і по всій Україні, переважала повітряна маса арктичного походження.

9 жовтня у Києві у денні години розпочнеться потепління. А з 13 жовтня прийде бабине літо.



