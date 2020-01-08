В Україні продажі старих автомобілів за рік збільшилися у 3,5 рази



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Маркою-лідером серед легкових автомобілів із пробігом, які вперше зареєстровані в Україні, стала Volkswagen Ілюстративне фото

Загалом за підсумками року на українські номери перейшли 408,1 тис. легкових автомобілів, які були в експлуатації, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше

Загалом за підсумками року на українські номери перейшли 408,1 тис. легкових автомобілів, які були в експлуатації, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше

У 2019 порівняно з 2018 роком продажі старих автомобілів в Україні збільшилися в 3,5 рази або на 291,3 тис. одиниць до 408,1 тис. одиниць. Про це йдеться у повідомленні асоціації «Укравтопром».

«Загалом за підсумками року на українські номери перейшли 408,1 тис. легкових автомобілів, які були в експлуатації, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше. Майже три чверті від цієї кількості охопили машини походженням із країн Європейського Союзу», - сказано в ньому.

Асоціація зазначає, що такий сплеск реєстрацій імпортних старих автомашин спровокувала лібералізація умов розмитнення автівок, які були в експлуатації, надано можливість легалізувати легкові авта, які порушили умови транзитного або тимчасового перебування в Україні.

Крім того, в 2019 році реєстрація вживаних автомобілів майже в 5 разів перевищила продаж нових.

Маркою-лідером серед легкових автомобілів із пробігом, які вперше зареєстровані в Україні, стала Volkswagen. У 2019році українці поставили на облік 74,856 тис. таких автомобілів, що в 16 разів більше, ніж поставлено нових машин цієї ж марки.

На другому місці Opel із показником 34,893 старих авт, що в 93 рази більше, ніж нових автомашин.

Renault посіла третє місце - 31,994 тис. авт із пробігом, що вдвічі більше від продажів нових.

Четвертою стала Skoda - 31,920 тис. автомобілів, що більш ніж у 5 разів більше за нові.

І на п'ятому місці розташувався Ford із результатом 28,202 тис. машин, що в 16 разів більше, ніж було куплено нових авт марки в 2019 році.

Зазначимо, що у 2019 році порівняно з 2018 роком продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 8% до 88,5 тис. одиниць.