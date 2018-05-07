В Україні пшеницею та ячменем засіяно вже понад 90% площ

Ранніх ярих зернових та зернобобових посіяно на площі 2,2 млн га

Ранніми ярими зерновими та зернобобовими засіяно вже 2,2 млн га або 92% до прогнозу, передає Мінагрополітики. «Станом на 7 травня 2018 року аграрії засіяли горохом 408 тис. га запланованої площі або 96% до прогнозу. Ранніх ярих зернових та зернобобових посіяно на площі 2,2 млн га або 92%



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Ранніх ярих зернових та зернобобових посіяно на площі 2,2 млн га

Ранніми ярими зерновими та зернобобовими засіяно вже 2,2 млн га або 92% до прогнозу, передає Мінагрополітики.

«Станом на 7 травня 2018 року аграрії засіяли горохом 408 тис. га запланованої площі або 96% до прогнозу. Ранніх ярих зернових та зернобобових посіяно на площі 2,2 млн га або 92% до прогнозу», — йдеться у повідомленні.

Зокрема:

пшениці — 158 тис. га або 90% до прогнозу;

ячменю — 1,5 млн га або 92% до прогнозу;

вівса — 181 тис. га або 89% до прогнозу;

Крім того, триває посів кукурудзи на зерно, який проведено на площі 3,3 млн га або 72% до прогнозу, гречки посіяно 20 тис. га запланованої площі або 13% до прогнозу, проса посіяно 14 тис. га або 25% до прогнозу, цукрових буряків посіяно 271 тис. га, що становить 90% до прогнозу, соняшник посіяний на площі 4,4 млн га або 79% до прогнозу, сої посіяно на площі 869 тис. га 45% до прогнозу.