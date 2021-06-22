В Україні рекордно знизилися ціни на популярний фрукт

На тлі різкого зростання пропозицій яблука на ринку, продажі його в травні навіть ускладнилися

Оптові ціни на яблуко в Україні в другій половині червня 2021 року залишаються низькими. Популярні сорти яблук продаються вдвічі дешевше, ніж минулого року, незважаючи на те, що більшість учасників ринку очікували зростання цін на яблуко в сезоні, що минає. Про це інформує Agravery.com.

«Аналітична робота, проведена «АПК-Інформ: овочі і фрукти» в травні 2020 року показувала, що загальний урожай яблука в Україні, незважаючи на збиток від заморозків, все-таки з високою ймовірністю виросте. Ми також вивчили перспективи врожаю яблук у Туреччині, Ірані, Росії, Грузії, Китаї, США, Польщі та в цілому ЄС, а також врахували можливе зниження пропозиції з Молдови, після чого попередили учасників ринку про високу ймовірність зниження цін на яблуко в новому сезоні, так як загальна регіональна пропозиція цих фруктів прогнозувалася значно вищою, ніж в сезоні 2019/20», – йдеться в повідомленні.

Яблук було більше, ніж вимагав ринок, а значить ціни навряд чи повторять минулорічні рекорди. Також враховане можливе ослаблення попиту на яблуко, який різко виріс в перші місяці пандемії коронавірусу і надав сильну підтримку цінам в березні-червні 2020 року.

На тлі різкого зростання пропозицій яблука на ринку, продажі його в травні навіть ускладнилися. Причому ця ситуація була характерною не тільки для України, але і для всіх країн регіону, де є мінімально необхідна інфраструктура для зберігання яблука. Наприклад, у Молдові досі працюють заводи з переробки яблука врожаю 2020 року в яблучний концентрат. Нагадаємо, що це друга половина червня, а за яблуко для переробки платять «копійки», які не покривають витрат на вирощування, збирання та зберігання яблука.

Економіст наголосив, що при цьому Молдова має доступ до ринку Росії, але все одно не може продати залишки яблука зі своїх фруктосховищ, тому що і на ринку Росії ситуація була подібною – там теж, як і раніше було багато свого яблука, а також імпорту з Ірану, Туреччини та ряду інших країн. «Також негативні цінові тенденції на яблуко навесні спостерігалися в Польщі і багатьох інших країнах ЄС», – уточнив він.

За його словами, певні надії у садівників були на підвищення попиту на яблуко в другій половині травня-червні через аномально холодну весну і серйозну затримку початку сезону збирання ягід. І хоча попит і правда виріс, і власники яблука високої якості підвищили продажі, але ціни так і не збільшилися. А ті, у кого яблуко не відрізнялося високими якісними параметрами, як і раніше зазнавали труднощів з реалізацією залишків продукції.

Додамо, що в Україні стартував сезон черешні, але ціна ягоди не всім по кишені. Наприклад, в Одесі просили 500 грн за кілограм сезонних ласощів, а щоб спробувати ягідку, потрібно було заплатити 7 грн.

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