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    Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)

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    Ціни на черешню ще&nbsp;&laquo;кусаються&raquo;, але незабаром ягода дешевшатиме - Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)
    Ціни на черешню ще «кусаються», але незабаром ягода дешевшатиме
    Фото: «Главком»

    Нещодавно всіх «поклало на лопатки» фото з Одеси, де черешню продавали за 500 грн кілограм

    Цього року ціни на черешню б’ють усі рекорди, а українці сподіваються, що соковита ягода подешевшає. Така цінова політика невипадкова, адже погода посприяла тому, що урожай черешні не є розкішним. Аграрії бідкаються, що цвіт дерев добряче било дощем та градом.

    Проте любителі сезонної «королеви» не стримують гумору в соціальних мережах. Зокрема нещодавно всіх «поклало на лопатки» фото з Одеси, де черешню продавали за 500 грн кілограм. Дотепні одесити пропонували покуштувати одну ягідку за сім гривень, а елітний сорт коштував всього-на-всього 680 гривень.

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    Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)
    Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)
    Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)
    Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)
    Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)
    Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)

    Цікаво, що наразі ціни в Україні вищі, ніж європейські. Проте незабаром варто чекати на їх поступове зниження.

    Додамо, що через вологу погоду цього року черешні в Україні буде обмаль і вона буде недешевою. Так, у Мелітополі дощі зіпсували високий урожай черешні, який пророкували аграрії. Садівники з досадою зазначають, що на дереві насилу можна знайти ягоди, які залишилися цілими.

    Зазначимо, що в Україні полуниця подешевшала на 46% до 65-70 грн/кг.

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    Теги: Одеса ціни Україна ягода
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    Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)