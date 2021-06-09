Високі ціни на черешню дотепно висміяли в соцмережі (фото)

Ціни на черешню ще «кусаються», але незабаром ягода дешевшатиме

Нещодавно всіх «поклало на лопатки» фото з Одеси, де черешню продавали за 500 грн кілограм

Цього року ціни на черешню б’ють усі рекорди, а українці сподіваються, що соковита ягода подешевшає. Така цінова політика невипадкова, адже погода посприяла тому, що урожай черешні не є розкішним. Аграрії бідкаються, що цвіт дерев добряче било дощем та градом.

Проте любителі сезонної «королеви» не стримують гумору в соціальних мережах. Зокрема нещодавно всіх «поклало на лопатки» фото з Одеси, де черешню продавали за 500 грн кілограм. Дотепні одесити пропонували покуштувати одну ягідку за сім гривень, а елітний сорт коштував всього-на-всього 680 гривень.

Цікаво, що наразі ціни в Україні вищі, ніж європейські. Проте незабаром варто чекати на їх поступове зниження.

Додамо, що через вологу погоду цього року черешні в Україні буде обмаль і вона буде недешевою. Так, у Мелітополі дощі зіпсували високий урожай черешні, який пророкували аграрії. Садівники з досадою зазначають, що на дереві насилу можна знайти ягоди, які залишилися цілими.

Зазначимо, що в Україні полуниця подешевшала на 46% до 65-70 грн/кг.

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