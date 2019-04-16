В Україні рекордно зросли ціни на цибулю



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За рік цибуля в Україні подорожчала майже в 5 разів

Вартість цибулі досягнула безпрецедентно високого рівня 20-25 грн/кг

За минулі вихідні на ринку ріпчастої цибулі в Україні відбулося чергове зростання ціни.

Після останньої хвилі подорожчання вартість продукції досягнула безпрецедентно високого рівня 20-25 грн/кг, повідомляє «Інфо-Шувар».

Зазначається, що на гуртових ринках країни цибуля вітчизняного виробництва пропонується в максимальному діапазоні 22-25 грн/кг (0,73-0,83 EUR/кг), імпортна продукція виробництва Азербайджан та Узбекистан коштує 20-22 грн/кг (0,66-0,73 EUR/кг).

«Зростання ціни пов’язане, передусім, із суттєвим скороченням імпорту, яким від початку листопада Україна намагалася компенсувати нестачу продукції місцевого виробництва. Головними постачальниками цибулі в Україну в цьому сезоні стали Узбекистан , Казахстан та Азербайджан. Сьогодні в господарствах цих країн запаси цибулі експортної якості майже вичерпані. В сусідніх з Україною країнах, яких можна вважати потенційними постачальниками цибулі, ціни теж доволі високі через падіння врожаю в 2018 році», - говорять експерти.

Повідомляється, що за рік цибуля в Україні подорожчала майже в 5 разів. За поточний сезон Україна вже імпортувала 61,5 тис. тонн цибулі.

Раніше повідомлялося, що українці цього року витратять на великодній стіл на 5% більше, ніж у 2018 році.