Українці цього року витратять на великодній стіл 532 грн



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Найдешевшими у великодньому кошику будуть яйця - близько 24 грн за 10 шт і хрін - 12 грн за 250 г.

У розрахунках вартості кошика врахували ціни на паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін і сіль

Українці цього року витратять на великодній стіл на 5% більше, ніж у 2018 році. Орієнтовно великодній кошик коштуватиме 532 грн. Про це повідомила прес-служба Інституту аграрної економіки, пише Інтерфакс-Україна.

За даними інституту, в розрахунках вартості кошика врахували ціни на паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін і сіль.

«Вартість домашньої паски становитиме майже 85 грн за 1 кг, ковбаси (0,5 кг) - 104 грн, буженини - 98 грн, сала - 35 грн. Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир - 71 грн і вершкове масло - 70 грн. М'який сир обійдеться приблизно в 32 грн (ціни на молочні та м'ясні продукти наведено з розрахунку на 0,5 кг)», - йдеться у повідомленні аналітиків.

Зазначається, що найдешевшими у великодньому кошику будуть яйця - 24 грн за 10 шт і хрін - 12 грн за 250 г.

У разі доповнення кошика неосновними продуктами (помідорами, огірками, яблуками, червоним вином) його вартість зросте до 711 грн (+7,7% до 2018 року).

«Цього року українці економитимуть на дорогій частині великоднього кошика. Це стосується домашньої ковбаси, буженини, сиру. Економія може проявитися у використанні дешевшої продукції або в зменшенні кількості продукту в кошику», - наголошується в повідомленні.

За даними Інституту, зростання вартості великоднього кошика в 2018 році становить 34,2% (за мінімальний набір продуктів).