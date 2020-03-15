В Україні різко похолодає: прогноз погоди на 15 березня



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В Україні через арктичне повітря істотно похолодає по всій країні

В неділю, 15 березня, на більшій частині території України буде суха і сонячна погода, але очікується похолодання - вночі температура опуститься до -5 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході переважно сухо, температура повітря вдень 3-8 градусів тепла, вночі: -2...-5 градусів. На сході країни стовпчики термометра покажуть 1-5 градусів вище нуля.

У центральному регіоні без опадів, денна температура повітря +8...+13 градусів.

На півдні також без опадів і найтепліше. Денна температура повітря вдень 4...6 градусів тепла. На півночі країни термометри покажуть 2-4 градусів вище нуля.

У Києві сьогодні без опадів, температура +2...+4 градусів вдень, вночі -1...-3.

До слова, у Москву прийшла зима: у місті завірюха та різке похолодання.