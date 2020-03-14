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    У світі

    У Москву прийшла зима: у місті завірюха та різке похолодання (відео)

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    У Москву прийшла зима: у місті завірюха та різке похолодання (відео)
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    Москвачам рекомендується обходити хиткі конструкції, а також паркувати машини подалі від дерев

    У Москві різке зниження температури, посилення вітру і заметіль. Про це повідомили в столичному главку МНС, передають РІА Новини.

    Відзначається, що синоптики «Росгідромету» прогнозують погіршення погодних умов. «Очікується дощ, що переходить в сильний сніг, посилення північного вітру поривами 15-20 метрів за секунду, заметіль, різке зниження температури повітря до від’ємних значень, сильна ожеледиця», – заявили у відомстві.

    Москвичам рекомендується обходити щити, хиткі конструкції, а також паркувати машини подалі від дерев. Водіїв закликають знизити швидкість і збільшити дистанцію, а також уникати раптових маневрів.

    Нагадаємо, в Україні у суботу у окремих областях дощ, місцями з мокрим снігом, пориви вітру до 20 м/с, температура вночі 1-6° тепла; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 4-9° тепла, на решті території 10-15°. Синоптики попередили про похолодання у найближчі дні.

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