У Москву прийшла зима: у місті завірюха та різке похолодання (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скрін з відео

Москвачам рекомендується обходити хиткі конструкції, а також паркувати машини подалі від дерев

У Москві різке зниження температури, посилення вітру і заметіль. Про це повідомили в столичному главку МНС, передають РІА Новини.

Відзначається, що синоптики «Росгідромету» прогнозують погіршення погодних умов. «Очікується дощ, що переходить в сильний сніг, посилення північного вітру поривами 15-20 метрів за секунду, заметіль, різке зниження температури повітря до від’ємних значень, сильна ожеледиця», – заявили у відомстві.

Москвичам рекомендується обходити щити, хиткі конструкції, а також паркувати машини подалі від дерев. Водіїв закликають знизити швидкість і збільшити дистанцію, а також уникати раптових маневрів.

Нагадаємо, в Україні у суботу у окремих областях дощ, місцями з мокрим снігом, пориви вітру до 20 м/с, температура вночі 1-6° тепла; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 4-9° тепла, на решті території 10-15°. Синоптики попередили про похолодання у найближчі дні.

Читайте також: