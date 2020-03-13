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    Синоптики попередили киян про ураганний вітер

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    Синоптики попередили киян про ураганний вітер

    Фахівці закликають мешканців міста бути обережними

    У Києві до кінця доби 13 березня прогнозуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    Фахівці закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Раніше синоптики повідомили, що у Києві 13 березня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, удень невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +10...+12 градусів.

    прогноз погоди Київ ДСНС Укргідрометцентр вітер
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