Синоптики попередили киян про ураганний вітер
Фахівці закликають мешканців міста бути обережними
У Києві до кінця доби 13 березня прогнозуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Фахівці закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Раніше синоптики повідомили, що у Києві 13 березня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, удень невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +10...+12 градусів.