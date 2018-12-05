В Україні розпочалася акція на підтримку військовополонених моряків ВМС



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Віце-адмірал Сергій Гайдук закликав усіх громадян України долучитися до акції

3 грудня розпочалася акція щодо підтримки військовополонених моряків українського флоту шляхом підняття прапору ВМС України на центральних флагштоках міст, на державних та приватних будівлях. Про це розповів віце-адмірал, командувач ВМС України (2014-2016 рр.) Сергій Гайдук під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За словами Гайдука, акція триватиме до звільнення військових моряків з полону.

Наразі формується центральний та регіональні штаби акції. «На даний момент прапори ВМС України підняті в Одесі, Львові, Вінниці, Кропивницькому, вчора в сесійній залі КМДА підняли також прапор. Майорить прапор ВМСУ в містах Біла Церква, Борщів, Балта, Нікополь, Сміла», - повідомив віце-адмірал.

За його словами, до акції приєдналися і вищі навчальні заклади, а також спортивні організації, зокрема, збірна ветеранів України з футболу. Окрім того, засвідчили про підтримку акції в Чехії, США, Англії, Грузії, Польщі.

Віце-адмірал закликав усіх громадян України долучитися до акції, підкресливши, що не можна забувати про українських військовополонених та інших бранців Кремля.

Переглянути запис прес-конференції:

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