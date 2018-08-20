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    В Україні серійно виготовлятимуть снаряди для системи «Гіацинт»

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    <span>Робота далекобійної артилерійської системи &laquo;Гіацинт&raquo;</span> - В Україні серійно виготовлятимуть снаряди для системи «Гіацинт»
    Робота далекобійної артилерійської системи «Гіацинт»

    Перші вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметрів власного виробництва державний холдинг «Артем» провів на Чернігівщині ще в березні

    В Україні завершено випробування 152-міліметрових снарядів для артилерійської системи «Гіацинт», тепер має розпочатися їхнє серійне виробництво. Про це написав на своїй сторінці у Twitter президент України Петро Порошенко.

    «Завершено випробування 152-міліметрових снарядів для артилерійської системи «Гіацинт». Нині ДАХК «Артем» переходить до серійного виробництва 152-міліметрових снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до української армії», - зазначив президент.

    З його слів, наступним кроком є «у короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем у калібрах від 100 мм, до натівського калібру у 155 мм».

    Перші вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметрів власного виробництва державний холдинг «Артем» провів на Чернігівщині ще в березні. Серія випробувань під контролем представників міністерства оборони є наступним етапом підготовки до серійного виробництва цієї зброї.

    Нагадаємо, 17 серпня на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

     

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