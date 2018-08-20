В Україні серійно виготовлятимуть снаряди для системи «Гіацинт»
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Перші вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметрів власного виробництва державний холдинг «Артем» провів на Чернігівщині ще в березні
В Україні завершено випробування 152-міліметрових снарядів для артилерійської системи «Гіацинт», тепер має розпочатися їхнє серійне виробництво. Про це написав на своїй сторінці у Twitter президент України Петро Порошенко.
«Завершено випробування 152-міліметрових снарядів для артилерійської системи «Гіацинт». Нині ДАХК «Артем» переходить до серійного виробництва 152-міліметрових снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до української армії», - зазначив президент.
З його слів, наступним кроком є «у короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем у калібрах від 100 мм, до натівського калібру у 155 мм».
Нагадаємо, 17 серпня на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.