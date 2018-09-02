В Україні щонайменше 50% автобусних перевезень є нелегальними



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Володимир Омелян

Щонайменше 50% перевізників взагалі не мають жодних документів чи прав возити людей

В Україні щонайменше половина автобусних перевезень здійснюється без відповідних документів. Про це заявив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Зараз концентруємо свою увагу на ліквідації так званих «чорних перевізників». Це стосується не лише російського напрямку, а й усієї України», – сказав він.

«За нашими оцінками, мінімум 50% всіх автобусних перевезень є в «сірій» або в «чорній» зоні, тобто компанії або перевізники взагалі не мають жодних документів чи прав возити людей, автобуси переобладнані з грубими порушеннями безпеки», – розповів Омелян.

Міністр додав, що цього тижня під час його робочої поїздки до Донецької та Луганської областей було задокументовано багато фактів роботи «чорних» перевізників.

За його словами, були зафіксовані випадки, коли «відверто кримінальні угруповання» покривають поїздки у Росію.

«Безумовно, це буде мати відповідну реакцію з боку Міністерства інфраструктури спільно з правоохоронними органами, Державною службою безпеки на транспорті», – сказав Омелян.

Він додав, що сподівається на збільшення прозорості у сфері транспортних перевезень і завдяки запровадженню електронного кабінету перевізника.

Нагадаємо, в Україні за результатами п'ятьох днів перевірок перевізників поліція виявила понад дві тисячі порушень.

Зокрема, поліція виявила 10 водіїв, які керували автобусами у стані сп’яніння та ще 382 технічно несправних автобусів та маршруток.

В липні в Україні сталися кілька резонансних ДТП за участю маршруток, де загинули люди.

Джерело: Укрінформ