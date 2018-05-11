В Україні стартувало будівництво гуртожитків для військовослужбовців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними Міноборони, будівництво розпочато на 25 будмайданчиках

В Україні на сьогодні розпочато будівництво гуртожитків для військовослужбовців за контрактом на 25 будівельних майданчиках в межах військових містечок.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Будівництво розпочалось на територіях військових містечок майже по всій території України — у 21 області. На даний час вже розпочато будівництво на 25 будівельних майданчиках. До кінця місяця планується завершити проведення закупівель послуг на будівництво казарм поліпшеного планування ще на 25 будівельних майданчиках», - сказав речник.

Він нагадав, що загалом на реалізацію проекту з будівництва 184 житлових комплексів для Збройних сил України для розміщення 23 тис. військовослужбовців військової служби за контрактом передбачено фінансовий ресурс у сумі 2,6 млрд грн.

«Фінансування робіт буде здійснюватися наступним чином: 1 млрд грн — за спеціальним фондом за рахунок коштів, які надійшли до Міноборони від реалізації конфіскованого майна; 1,6 млрд грн — за загальним фондом Міністерства оборони України», - повідомив Гуцуляк.