В Україні стартував черговий етап е-декларування

Державні службовці, інші суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати е-декларації за минулий рік

З 1 січня 2018 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік. Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що необхідно зробити декларанту. По-перше, перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного



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Державні службовці, інші суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати е-декларації за минулий рік

З 1 січня 2018 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що необхідно зробити декларанту.

По-перше, перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

По-друге, перевірити термін дії та працездатність електронного цифрового підпису (ЕЦП) для роботи з реєстром.

Національним агентством підготовлено відео-курс з роз'ясненнями щодо заповнення е-декларацій за розділами.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці, інші суб’єкти декларування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, яку визначає Національне агентство.

Як повідомлялося, 31 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс зміни до своєї електронної декларації, зазначивши, що отримав 218,5 тис. грн заробітної плати.