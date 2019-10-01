В Україні стартував місячник добровільної здачі зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

При добровільній здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності

1 жовтня стартує місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що з метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів на території України з 1 по 31 жовтня проходитиме місячник добровільної здачі зброї.

«У відповідності до ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Таким чином при добровільній здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів», - заявили у Нацполіції.

До слова, 25 вересня у Києві виявлено та знищено 29 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.