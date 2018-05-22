В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху

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В Україні запланована загальнонаціональна акція «Здай кров - врятуй життя»

З 21 по 27 травня в Україні триває Тиждень безпеки дорожнього руху 2018.

Про це повідомляється на сайті Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України».

У рамках Тижня безпеки на автомобільних дорогах загального користування державного значення буде проведено перевірку автомобільних доріг у межах навчальних закладів, шкіл, дитячих садків на їх відповідність схемам організації дорожнього руху; відновлення дорожніх знаків (інформаційних пано), зокрема, на ділянках наземних пішохідних переходів, розмітки, існуючого зовнішнього освітлення на дорогах; забезпечення видимості дорожніх знаків на автомобільних дорогах загального користування відповідно до встановлених норм.

Серед іншого, запланована загальнонаціональна акція «Здай кров - врятуй життя». Метою заходу є збір крові для використання в лікуванні постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах.

Нагадаємо, 26 травня о 10:30 в рамках Тижня безпеки дорожнього руху Національна програма з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді «Traffic Challenge» проведе Всеукраїнський вебінар з безпеки дорожнього руху за програмою тренінгів «Відповідальні батьки».

Інформаційний партнер Національної програми «Traffic Challenge» – «Главком».

Он-лайн вебінар транслюватиметься на новій спеціально розробленій освітній платформі First Road Safety Hub (FroSH). Проект FRoSH реалізується спільно з Національною поліцією України і виконується за підтримки Інноваційного Фонду взаємодії поліції з громадою (CPIF) та Проекту підтримки підготовки поліцейських (PTAP).